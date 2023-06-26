Германия разрабатывает план долгосрочной поддержки Украины артиллерийскими боеприпасами, – Spiegel
Федеральное правительство Германии планирует долгосрочную поддержку Украины артиллерийскими боеприпасами. Есть определенные договоренности с оружейным концерном Rheinmetall
Об этом со ссылкой на информированные источники пишет Spiegel.
"Федеральное правительство готовит долгосрочную поддержку Украины артиллерийскими боеприпасами. В конце прошлой недели оборонное ведомство предоставило соответствующее рамочное соглашение с компанией Rheinmetall на утверждение бюджетного комитета бундестага. Это предусматривает поставку до 2029 года до 333 тыс. боеприпасов калибра 155 мм для пополнения собственных складов, а також долгостроковое обеспечение Вооруженных Сил Украины крайне необходимыми гаубическими боеприпасами", - говорится в публикации.
По документам, о содержании которых узнали журналисты, уже согласован первый пакет из 20 тысяч снарядов для Украины на следующие два года.
"Федеральное правительство возьмет на себя расходы в размере почти 60 млн евро", - отмечает издание.
СМИ указывает, что Киев может после получения первого пакета помощи заказать следующие, обсудив это с федеральным правительством.
"Сам договор также показывает, что никто в Берлине не ожидает скорейшего прекращения боевых действий в Украине", - резюмирует издание.
- 19 июня канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия увеличивает возможности производства и ремонта вооружения для Украины.
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