Об этом со ссылкой на информированные источники пишет Spiegel.

"Федеральное правительство готовит долгосрочную поддержку Украины артиллерийскими боеприпасами. В конце прошлой недели оборонное ведомство предоставило соответствующее рамочное соглашение с компанией Rheinmetall на утверждение бюджетного комитета бундестага. Это предусматривает поставку до 2029 года до 333 тыс. боеприпасов калибра 155 мм для пополнения собственных складов, а також долгостроковое обеспечение Вооруженных Сил Украины крайне необходимыми гаубическими боеприпасами", - говорится в публикации.

По документам, о содержании которых узнали журналисты, уже согласован первый пакет из 20 тысяч снарядов для Украины на следующие два года.

"Федеральное правительство возьмет на себя расходы в размере почти 60 млн евро", - отмечает издание.

СМИ указывает, что Киев может после получения первого пакета помощи заказать следующие, обсудив это с федеральным правительством.

"Сам договор также показывает, что никто в Берлине не ожидает скорейшего прекращения боевых действий в Украине", - резюмирует издание.