Германия разрабатывает для Украины проект "плана Маршалла", его рассмотрят с членами G7
Лидеры стран "Большой семерки" на предстоящем саммите в Германии обсудят проект "плана Маршалла" для Украины
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает AP News.
Он надеется, что Украина получит единый фронт долгосрочной поддержки. А задачей нескольких поколений европейцев станет восстановление Украины.
Шольц отметил, что для финансирования восстановления Украины в течение многих лет потребуются миллиарды долларов, и перспективный план может сработать только в том случае, если европейские страны, другие крупные страны-доноры и международные организации будут работать вместе.
Также канцлер Германии считает, что решающее значение имеет структура такого плана восстановления: как будет координироваться на международном уровне, как будут определяться приоритеты в инвестировании и т.д.
Шольц и президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен намерены созвать конференцию экспертов по восстановлению Украины под эгидой председательства Германии в G7.
- В мае президент Всемирного экономического форума в Давосе Берге Бренде призвал к "плану Маршалла" для восстановления Украины.
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