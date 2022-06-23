Германия разрабатывает для Украины проект "плана Маршалла", его рассмотрят с членами G7

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает AP News.

Он надеется, что Украина получит единый фронт долгосрочной поддержки. А задачей нескольких поколений европейцев станет восстановление Украины.

Шольц отметил, что для финансирования восстановления Украины в течение многих лет потребуются миллиарды долларов, и перспективный план может сработать только в том случае, если европейские страны, другие крупные страны-доноры и международные организации будут работать вместе.

Также канцлер Германии считает, что решающее значение имеет структура такого плана восстановления: как будет координироваться на международном уровне, как будут определяться приоритеты в инвестировании и т.д.

Шольц и президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен намерены созвать конференцию экспертов по восстановлению Украины под эгидой председательства Германии в G7.

В мае президент Всемирного экономического форума в Давосе Берге Бренде призвал к "плану Маршалла" для восстановления Украины.

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