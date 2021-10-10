Германия разоблачила режим Лукашенко в причастности к наплыву нелегальных мигрантов, - Bild
Власти ФРГ расследуют причастность режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко к наплыву нелегальных мигрантов в Германию
Об этом сообщает Bild.
По данным немецкой полиции, только с августа 2021 года через Беларусь в Германию незаконно перебрались почти 4000 мигрантов. А за первую неделю октября их количество составило 1183 человека.
Речь идет о жителях стран Ближнего Востока, которые приезжают в Беларусь по студенческим визам. Белорусские пограничники или милиция перевозят их к тем участкам польской границы, которые хуже охраняются. Из Польши мигранты пытаются добраться до Германии. За помощь в пересечении белорусско-польской границы они платят по 4 тыс. евро.
Власти Германии воспринимают это, как организацию нелегальной миграции на государственном уровне, с помощью которой Лукашенко хочет добиться снятия европейских санкций.
Сейчас официального подтверждения о расследовании нет.
- Напомним, 18 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Беларуси сконцентрировано более 10 тыс. мигрантов, которых могут использовать для гибридной атаки на Евросоюз .
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