Германия разоблачила режим Лукашенко в причастности к наплыву нелегальных мигрантов, - Bild

Об этом сообщает Bild.

По данным немецкой полиции, только с августа 2021 года через Беларусь в Германию незаконно перебрались почти 4000 мигрантов. А за первую неделю октября их количество составило 1183 человека.

Речь идет о жителях стран Ближнего Востока, которые приезжают в Беларусь по студенческим визам. Белорусские пограничники или милиция перевозят их к тем участкам польской границы, которые хуже охраняются. Из Польши мигранты пытаются добраться до Германии. За помощь в пересечении белорусско-польской границы они платят по 4 тыс. евро.

Власти Германии воспринимают это, как организацию нелегальной миграции на государственном уровне, с помощью которой Лукашенко хочет добиться снятия европейских санкций.

Сейчас официального подтверждения о расследовании нет.