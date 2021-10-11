Германия разгромила Северную Македонию и вышла на ЧМ-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Германия сумела выйти вперед на старте второго тайма. На 50-й минуте Кай Хаверц открыл счет во встрече.



Оборона Северной Македонии окончательно не выдержала на 70-й минуте, когда впервые отличился Тимо Вернер, а уже буквально через несколько атак форвард оформил дубль.



Последний гол во встрече был забит на 83-й минуте. Его автор - Джамал Мусиала.



Германия за два тура до конца обеспечила себе первое место в группе J, что означает - досрочный выход на ЧМ-2022. Второе место и 13 очков в Румынии, следом идут Северная Македония и Армения, у них по 12 баллов. Эти команды продолжают борьбу за квалификацию в плей-офф.

ЧМ-2022



Квалификация. 8-й тур

11 октября

Группа Н

Северная Македония - Германия 0:4



Голы: Хаверц, 50, Вернер, 70, 73, Мусиала, 83