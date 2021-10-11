Германия разгромила Северную Македонию и вышла на ЧМ-2022
В 8-м туре квалификационного раунда ЧМ-2022 сборная Германии крупно победила Северную Македонию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Германия сумела выйти вперед на старте второго тайма. На 50-й минуте Кай Хаверц открыл счет во встрече.
Оборона Северной Македонии окончательно не выдержала на 70-й минуте, когда впервые отличился Тимо Вернер, а уже буквально через несколько атак форвард оформил дубль.
Последний гол во встрече был забит на 83-й минуте. Его автор - Джамал Мусиала.
Германия за два тура до конца обеспечила себе первое место в группе J, что означает - досрочный выход на ЧМ-2022. Второе место и 13 очков в Румынии, следом идут Северная Македония и Армения, у них по 12 баллов. Эти команды продолжают борьбу за квалификацию в плей-офф.
ЧМ-2022
Квалификация. 8-й тур
11 октября
Группа Н
Северная Македония - Германия 0:4
Голы: Хаверц, 50, Вернер, 70, 73, Мусиала, 83
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