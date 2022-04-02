Германия рассматривает возможность высылки российских дипломатов по подозрению в шпионаже, - СМИ

Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники.

Политический директор Министерства иностранных дел ФРГ Тервен Беллман на конференции со своими коллегами из стран G7 в начале этой недели рассказала о "пакете решений", который также может включать отзыв аккредитации у сотрудников российского посольства.

По информации издания, Германия может выслать из российских представительств в стране такое же количество работников, как недавно Бельгия и Нидерланды, то есть около 20. В правительстве все обсуждаются разные варианты.

Решение должно быть принято по договоренности между офисом канцлера, Министерством иностранных дел и Министерством внутренних дел, но пока это невозможно. В правительстве существуют разногласия по поводу смысла такого исключения.

Хотя в кругах спецслужб известно, что Россия удерживает в Берлине большое количество неофициальных сотрудников спецслужб, Федеральная служба разведки (BND) и Управление по защите конституции видят, что они могут контролировать этих сотрудников. По данным спецслужб, в течение последних недель они вели себя незаметно.

BND, которая подчиняется ведомству канцлера, исходит из того, что выдворение российских дипломатов приведет к соответствующим контрмерам со стороны российской стороны, что значительно уменьшит количество немецких дипломатов в России.

Как и везде в мире, BND имеет официальную резиденцию в посольстве в Москве, но только двух сотрудников. Предполагают, что эти работники пострадают от российских ответных мер.

Напомним, недавно стало известно, что подозреваемых в шпионаже российских дипломатов выслали в Бельгии, Нидерландах, Чехии и Ирландии.

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