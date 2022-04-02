Германия рассматривает возможность покупки ПВО у США и Израиля

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на немецкий еженедельник Welt am Sonntag.



По словам генерального инспектора Бундесвера Эбергарда Цорна, ракеты "Искандер" могут достичь почти всей западной Европы и для защиты от этой угрозы нет противоракетного щита.



"Израильтяне и американцы обладают такими системами. Какую из них мы предпочтем? Удастся ли нам создать общую (противоракетную) систему в НАТО? Это вопросы, на которые мы должны ответить сейчас", - сказал Цорн.



Он не указал названия систем, но, скорее всего, имел в виду Arrow 3, созданный Israel Aerospace Industries и американскую систему THAAD производства Raytheon.



"Пока ясно только одно: у нас нет ни времени, ни денег, чтобы самостоятельно разрабатывать эти системы (противоракетной обороны), потому что известно, что ракетная угроза уже существует", - сказал Цорн.



Глава обороны Германии добавил, что к 2032 году Бундесверу придется инвестировать €20 миллиардов для пополнения своих хранилищ боеприпасов.



В 2018 году Россия заявила, что разместила ракеты "Искандер" в Калининграде между Польшей и Литвой. Мобильная баллистическая ракетная система "Искандер" заменила советскую ракету "Скад", а две ее управляемые ракеты могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки.

Ранее сообщалось, что немецкий канцлер Олаф Шольц и его правительство рассматривают возможность создания "железного купола" по всей территории страны по примеру Израиля для защиты от путинских ракет.