Германия рассматривает возможность национализации участка "Северного потока-2", - Der Spiegel
В министерстве экономики Германии изучают вопрос о возможности национализации немецкого участка подводного газопровода "Северный поток-2"
Об этом сообщает Der Spiegel.
Отмечается, что проект национализации части Северного потока 2 появился после того, как в Германии охарактеризовали действия России на европейском рынке сжиженного природного газа (СПГ) как полноценную "газовую войну" и начали разрабатывать меры по смягчению экономических последствий в случае полного прекращения. российского газоснабжения.
Планируется отрезать "немецкий" участок "Северного потока-2" от остального газопровода, а затем приспособить уже построенные на суше подсистемы "ПП-2" к мобильным терминалам разгрузки СПГ.
Также готовая инфраструктура получения СПГ - распределительная сеть с компрессорами и трубопроводами может непосредственно использоваться для транспортировки газа в южную Германию.
Несмотря на планы, общее видение этой процедуры еще не сформировано и множество связанных с ним аспектов остаются не проработанными.
В частности, проект подводного демонтажа трубопровода потребует новой длительной экологической экспертизы. Кроме того, управляющая компания газопровода Nord Stream-2 признана банкротом, и кризисное управление ее имуществом осуществляет швейцарская независимая компания, создающая юридические проблемы в случае попытки национализации части имущества компании.
- 23 июня эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям Михаил Гончар заявил , что "Газпром" после выполнения планово-профилактических работ может не возобновить работу Северного потока-1 и предложит временно до запуска Северный поток-2, и как только его запустят, сразу возобновят эксплуатацию ЧП-1, а транзитный поток через территорию Украины будет остановлен
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