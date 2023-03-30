Германия рассматривает возможность модернизации украинской ГТС для транспортировки водорода

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Так, во время рабочей поездки в Берлин глава Минэнерго Герман Галущенко обсудил с государственным секретарем Офиса федерального канцлера Германии Йоргом Кукисом восстановление украинского энергосектора.

Стороны отметили важность зеленой трансформации и лишение зависимости от российских энергетических ресурсов.



"Есть огромный потенциал двустороннего сотрудничества в сфере производства и транспортировки водорода. Германия рассматривает соответствующие проекты, среди которых – возможную модернизацию украинской ГТС для транспортировки водорода", - говорится в сообщении Минэнерго.



Стороны обсудили ситуацию на оккупированной Запорожской АЭС и подчеркнули важность соблюдения базовых принципов ядерной и радиационной безопасности. Галущенко настаивает на привлечении РФ к ответственности за обстрелы и обесточивание атомных станций в Украине.