Германия рассматривает возможность модернизации украинской ГТС для транспортировки водорода
Германия рассматривает проекты модернизации украинской газотранспортной системы для транспортировки водорода. Есть потенциал двустороннего сотрудничества в данной сфере
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
Так, во время рабочей поездки в Берлин глава Минэнерго Герман Галущенко обсудил с государственным секретарем Офиса федерального канцлера Германии Йоргом Кукисом восстановление украинского энергосектора.
Стороны отметили важность зеленой трансформации и лишение зависимости от российских энергетических ресурсов.
"Есть огромный потенциал двустороннего сотрудничества в сфере производства и транспортировки водорода. Германия рассматривает соответствующие проекты, среди которых – возможную модернизацию украинской ГТС для транспортировки водорода", - говорится в сообщении Минэнерго.
Стороны обсудили ситуацию на оккупированной Запорожской АЭС и подчеркнули важность соблюдения базовых принципов ядерной и радиационной безопасности. Галущенко настаивает на привлечении РФ к ответственности за обстрелы и обесточивание атомных станций в Украине.
- Ранее в Минэнерго говорили, что Украина стремится увеличить поставки чистой электроэнергии в ЕС.
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