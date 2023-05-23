Германия рассматривает варианты поддержки стран, обучающих украинских военных на F-16

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Handelsblatt.

Он отметил, что возможный вклад Германии может быть незначительным, поскольку у страны нет истребителей американского производства, а также не может помочь с обучением пилотов.

"Те несколько возможностей, которые теоретически могут существовать, мы сейчас изучаем", – сказал Писториус.

Кроме того, он также добавил, что немецкое правительство решит, сможет ли Берлин помочь.

Напомним, 21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16 . Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ.

Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.