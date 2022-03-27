Германия рассматривает создание "железного купола" для защиты от путинских ракет
Немецкое правительство рассматривает возможность создания противоракетного щита по территории всей страны на случай нападения РФ
Об этом сообщает Bild am Sonntag .
По информации издания, канцлер Олаф Шольц и его правительство рассматривают возможность создания "железного купола" по всей территории страны по примеру Израиля. Немецкие военные предупреждают, что страна находится в зоне попадания основных российских ракетных систем, и щита против них до сих пор нет.
Противоракетный щит обсуждался во время встречи по модернизации Бундесвера (Вооруженные силы Германии). В частности, речь шла об израильской системе Arrow 3. Окончательное решение о "железном куполе" еще не принято.
Принцип работы системы таков: ракетные радиолокационные системы типа Super Greene Pine будут установлены в трех местах в Германии, данные из которых передаются в национальный командный пункт в Уэдеме.
"Нам нужно лучше оградить себя от угрозы со стороны России. Для этого нам нужен противоракетный щит Германии. Израильская система Arrow 3 является хорошим решением. Железный купол также может охватить соседние страны. Делая это, мы играли бы ключевую роль в безопасности Европы", - сказал депутат из комитета по оборонному бюджету Андреас Шварц.
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