Германия рассматривает создание "железного купола" для защиты от путинских ракет

Об этом сообщает Bild am Sonntag .



По информации издания, канцлер Олаф Шольц и его правительство рассматривают возможность создания "железного купола" по всей территории страны по примеру Израиля. Немецкие военные предупреждают, что страна находится в зоне попадания основных российских ракетных систем, и щита против них до сих пор нет.



Противоракетный щит обсуждался во время встречи по модернизации Бундесвера (Вооруженные силы Германии). В частности, речь шла об израильской системе Arrow 3. Окончательное решение о "железном куполе" еще не принято.



Принцип работы системы таков: ракетные радиолокационные системы типа Super Greene Pine будут установлены в трех местах в Германии, данные из которых передаются в национальный командный пункт в Уэдеме.



"Нам нужно лучше оградить себя от угрозы со стороны России. Для этого нам нужен противоракетный щит Германии. Израильская система Arrow 3 является хорошим решением. Железный купол также может охватить соседние страны. Делая это, мы играли бы ключевую роль в безопасности Европы", - сказал депутат из комитета по оборонному бюджету Андреас Шварц.

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