Германия пытается заступиться за Калининград. Это будет стоить Шольцу должности, – политолог Магда
Политолог Евгений Магда считает ошибкой попытку Германии примириться с РФ, продвигая разблокировку транзита товаров через Литву в Калининградскую область
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Германия после Второй мировой войны стала антиподом прусскому милитаризму после всей программы демилитаризации и денацификации. Но если таким образом Германия демонстрирует свой страх, то Путин будет двигаться только вперед. Ослабление санкций и фактическое принуждение Литвы к тому, чтоб она уступила, – это только воодушевит Путина, а не остановит его", – отметил политолог.
По его словам, Германия нервничает из-за того, что на территории Литвы есть немецкие солдаты – это миссия НАТО.
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"Они не хотят даже намека на возможность прямого столкновения. Наблюдается парадоксальная ситуация: в Литве увеличивается количество записывающихся в аналог терробороны людей, а Германия, имея бундесвер с достаточно мощной, по меньшей мере по документам, материально-технической базой пытается заниматься примирением с агрессором, давать ему какие-то "печеньки" геополитические, которые должны на него влиять. Я думаю, это ошибочный шаг и этот шаг впоследствии будет стоить должности канцлеру Олафу Шольцу", - подытожил Магда.
- 17 июня стало известно, что Литва из-за санкций ЕС наполовину ограничит железнодорожный транзит определенных товаров из России в Калининград. Компания получила разъяснения Еврокомиссии, согласно которым, даже если санкционные товары и грузы уходят из одной части России в другую, но через территорию ЕС, их перевозка все равно запрещена.
- В ответ на Калининградскую блокаду Россия угрожает ЕС и НАТО и заявляет, что Москва может перейти к решению проблемы любыми способами.
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