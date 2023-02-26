Об этом она сказала в эфире Эспрессо.

Амбассадор отметила, что политика Германии резко изменилась в 2022 году. Анка Фельдгузен отметила, что такие действия совершенно новые для ФРГ, и поэтому страна могла принимать решение о поставках Украине оружия не так быстро, как другие.

"Но вы видите, какой результат. Мы среди первых, если не первый в Европе поставщик оружия для Украины. Мы постепенно и, учитывая ход войны, пытаемся поставлять то оружие, в котором нуждается Украина", - подчеркнула посолка.