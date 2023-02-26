Германия пытается поставлять Украине необходимое оружие, - посол Фельдгузен
Посол Германии Анка Фельдгузен заявила, что ФРГ является одним из крупнейших в ЕС поставщиков оружия Украине и пытается предоставлять все необходимое
Об этом она сказала в эфире Эспрессо.
Амбассадор отметила, что политика Германии резко изменилась в 2022 году. Анка Фельдгузен отметила, что такие действия совершенно новые для ФРГ, и поэтому страна могла принимать решение о поставках Украине оружия не так быстро, как другие.
"Но вы видите, какой результат. Мы среди первых, если не первый в Европе поставщик оружия для Украины. Мы постепенно и, учитывая ход войны, пытаемся поставлять то оружие, в котором нуждается Украина", - подчеркнула посолка.
- Германия предоставила Украине дополнительную помощь, среди которой шесть мостоукладчиков, 20 тыс. аптечек и 10 тыс. маскировочных сеток.
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