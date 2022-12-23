Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, передает RND.

"При поставке Patriot мы также снова посмотрим, что еще мы можем передать, потому что мы знаем, что эти системы противовоздушной обороны спасают жизнь", - сказала она.

Именно так Бербок отреагировала на обещание США президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита в Вашингтон передать в рамках помощи вооружением Patriot. Бундесвер также имеет это оборонное оружие и только недавно заверил Варшаву, что в Польше будут развернуты три системы. Однако представитель правительства Штеффен Хебестрайт недавно дал понять, что для Украины больше нет доступных ЗРК.

Однако Германия уже поставила другие типы зенитного оружия, в том числе систему Iris-T, которая может оградить целый город от воздушных атак. Кроме того, в распоряжение ВСУ было передано 30 зенитных танков типа Gepard.

В настоящее время планируется поставка еще трех систем Iris-T и еще семи Gepard.

Как известно, в целом Германия поддержала Украину оружием и военной техникой на сумму более 2 миллиардов евро.

15 декабря Германия объявила о передаче Украине ракет для систем ПВО IRIS-T.

Уже 22 декабря стало известно, что немецкий концерн Rheinmetall по поручению правительства ФРГ отправил в Украину партию военных грузовых автомобилей высокой проходимости MAN HX 8×8.

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