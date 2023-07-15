Германия проведет масштабные учения по киберзащите

Об этом сообщает Nordkuerier.

"Многочисленные федеральные и государственные департаменты с подчиненными им органами власти проводят совместную подготовку... По сценарию обучения Lükex 23 сосредотачиваются на действиях правительства, которые были нарушены массовой кибератакой", - сообщили в Федеральном управлении гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK).

Отмечается, что точный сценарий учений Lükex 23, которые начнутся 27 сентября и продлятся два дня, не обнародуют, чтобы не поставить под угрозу эффект от них, пояснил представитель BBK. При этом, обещают чиновники, население не испытывает на себе каких-либо неудобств.

Обучение планировалось провести еще в 2020 году, но из-за пандемии их перенесли на 2022 год, а затем – на 2023-й из-за российского вторжения в Украину. Причиной назвали то, что персонал, ответственный за урегулирование кризисных ситуаций, был очень занят решением текущих проблем, что усложняло подготовку к учениям.

Обучение охватят земли Бранденбург, Баден-Вюртемберг, Бавария, Гессен, Северный Рейн-Вестфалия, Саксония, Нижняя Саксония и Тюрингия. Среди участников федерального уровня – МВД, МИД, Бундесбанк, Федеральное ведомство по информационной безопасности и Национальный центр киберзащиты, а также Бундесвер со своим территориальным командованием и командованием кибернетического и информационного пространства.