Германия проведет масштабные учения по киберзащите
По меньшей мере, восемь земель Германии и федеральные силовые структуры в конце сентября проведут учения, на которых будут отрабатывать действия в ответ на масштабную кибератаку на органы власти
Об этом сообщает Nordkuerier.
"Многочисленные федеральные и государственные департаменты с подчиненными им органами власти проводят совместную подготовку... По сценарию обучения Lükex 23 сосредотачиваются на действиях правительства, которые были нарушены массовой кибератакой", - сообщили в Федеральном управлении гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK).
Отмечается, что точный сценарий учений Lükex 23, которые начнутся 27 сентября и продлятся два дня, не обнародуют, чтобы не поставить под угрозу эффект от них, пояснил представитель BBK. При этом, обещают чиновники, население не испытывает на себе каких-либо неудобств.
Обучение планировалось провести еще в 2020 году, но из-за пандемии их перенесли на 2022 год, а затем – на 2023-й из-за российского вторжения в Украину. Причиной назвали то, что персонал, ответственный за урегулирование кризисных ситуаций, был очень занят решением текущих проблем, что усложняло подготовку к учениям.
Обучение охватят земли Бранденбург, Баден-Вюртемберг, Бавария, Гессен, Северный Рейн-Вестфалия, Саксония, Нижняя Саксония и Тюрингия. Среди участников федерального уровня – МВД, МИД, Бундесбанк, Федеральное ведомство по информационной безопасности и Национальный центр киберзащиты, а также Бундесвер со своим территориальным командованием и командованием кибернетического и информационного пространства.
- 12 июля сообщалось, что группа хакеров из Китая сломала ряд аккаунтов электронной почты, связанных с государственными учреждениями в Западной Европе с целью шпионажа.
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