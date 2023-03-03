Германия просит выкупить у Швейцарии 96 списанных Leopard 2

Об этом сообщает Blick со ссылкой на спикера министерства обороны Швейцарии Лоренц Фришкнехт.

Сообщается, что техника снята с вооружения армии Швейцарии. Соглашение возможно, но требует голосования в парламенте.

В письме Писториус и Хабек отмечают, что Leopard 2, которые планируется приобрести в Швейцарии, не будут переданы Украине, а будут использоваться для укрепления обороноспособности европейских стран.

"С точки зрения армии, в принципе, можно было бы обойтись без ограниченного количества боевых танков – за вычетом собственных нужд Швейцарии", – рассказал Фришкнехт.

Речь идет о 34 законсервированных танках, которые дополнят 134 модернизированных ныне находящихся на вооружении Leopard-2.

Представитель швейцарского Минобороны добавил, что предпосылкой к соглашению является официальное решение парламента о снятии танков с вооружения Швейцарии.