Германия просит выкупить у Швейцарии 96 списанных Leopard 2
Министры обороны и экономики Германии Борис Писториус и Роберт Габек обратились к вице-президенту Швейцарии Виоле Амхерд с просьбой одобрить продажу 96 списанных танков Leopard 2
Об этом сообщает Blick со ссылкой на спикера министерства обороны Швейцарии Лоренц Фришкнехт.
Сообщается, что техника снята с вооружения армии Швейцарии. Соглашение возможно, но требует голосования в парламенте.
В письме Писториус и Хабек отмечают, что Leopard 2, которые планируется приобрести в Швейцарии, не будут переданы Украине, а будут использоваться для укрепления обороноспособности европейских стран.
"С точки зрения армии, в принципе, можно было бы обойтись без ограниченного количества боевых танков – за вычетом собственных нужд Швейцарии", – рассказал Фришкнехт.
Речь идет о 34 законсервированных танках, которые дополнят 134 модернизированных ныне находящихся на вооружении Leopard-2.
Представитель швейцарского Минобороны добавил, что предпосылкой к соглашению является официальное решение парламента о снятии танков с вооружения Швейцарии.
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