Германия просит Швейцарию разрешить поставку боеприпасов для Gepard в Украину
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт попросила у Швейцарии разрешить реэкспорт 35-миллиметровых боеприпасов для зенитных установок Gepard в Украину
Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на Ламбрехт.
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт направила письмо швейцарской коллеге Виоле Амхерд с просьбой разрешить реэкспорт 35-миллиметровых боеприпасов для зенитных установок Gepard в Украину.
Ламбрехт утверждает, что системы Gepard в Украине используются в основном для защиты критической инфраструктуры. Этим они также обезопасили морские порты на юге страны, ключевые для экспорта украинского зерна.
Кристин Ламбрехт подчеркнула, что ввиду "гуманитарных последствий во всем мире", к которым приведет прекращение поставок зерна, Германия и Швейцария должны "абсолютно выполнить" запрос на дополнительные боеприпасы.
Известно, что Швейцария пытается соблюдать военный нейтралитет, поэтому до сих пор отказывает в разрешении на поставку боеприпасов, произведенных компанией Oerlikon-Bührle.
- 25 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о поставках Украине дополнительно 2-х систем залпового огня MARS и 4-х гаубиц, а также о продолжении снабжения систем противовоздушной обороны.
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