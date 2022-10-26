Германия просит Швейцарию разрешить поставку боеприпасов для Gepard в Украину

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на Ламбрехт.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт направила письмо швейцарской коллеге Виоле Амхерд с просьбой разрешить реэкспорт 35-миллиметровых боеприпасов для зенитных установок Gepard в Украину.

Ламбрехт утверждает, что системы Gepard в Украине используются в основном для защиты критической инфраструктуры. Этим они также обезопасили морские порты на юге страны, ключевые для экспорта украинского зерна.

Кристин Ламбрехт подчеркнула, что ввиду "гуманитарных последствий во всем мире", к которым приведет прекращение поставок зерна, Германия и Швейцария должны "абсолютно выполнить" запрос на дополнительные боеприпасы.

Известно, что Швейцария пытается соблюдать военный нейтралитет, поэтому до сих пор отказывает в разрешении на поставку боеприпасов, произведенных компанией Oerlikon-Bührle.

25 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о поставках Украине дополнительно 2-х систем залпового огня MARS и 4-х гаубиц, а также о продолжении снабжения систем противовоздушной обороны.

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