Германия продолжает поставлять в Россию товары двойного назначения, - Welt am Sonntag
Немецкие компании продолжают экспортировать в Россию товары двойного назначения, снабжение которых ограничено санкциями
Об этом сообщает DW .
Газета Welt am Sonntag со ссылкой на закрытый документ министерства экономики пишет, что Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля (BAFA) еще в 2020 году выдало 673 лицензии на экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы и в военных целях, на сумму почти 366 млн евро.
По данным издания, несмотря на то, что после российской аннексии Крыма в 2014 году ЕС значительно усилил критерии для экспорта в Россию товаров, использование которых может быть как гражданским, так и военным, РФ в 2020 году была на четвертом месте по объему закупок таких товаров. Германии – после Китая (1,6 млрд евро), США (1 млрд евро) и Бразилии (371 млн евро).
Таким образом, Россия оказалась для ФРГ более важной страной назначения товаров двойного назначения, чем Франция (274 млн. евро) и Украина (17 млн евро).
О каких именно товарах идет речь, практически ничего не известно, пишет Welt am Sonntag. Однако в последние годы уже шли споры по поставкам из Германии обедненного урана, который, по мнению экспертов, Россия может использовать при производстве вооружения.
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Напомним, 18 января канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не будет снабжать Украину оружием, а российскую агрессию попытается остановить дипломатическим путем.
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