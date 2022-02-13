Германия продолжает поставлять в Россию товары двойного назначения, - Welt am Sonntag

Об этом сообщает DW .

Газета Welt am Sonntag со ссылкой на закрытый документ министерства экономики пишет, что Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля (BAFA) еще в 2020 году выдало 673 лицензии на экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы и в военных целях, на сумму почти 366 млн евро.

По данным издания, несмотря на то, что после российской аннексии Крыма в 2014 году ЕС значительно усилил критерии для экспорта в Россию товаров, использование которых может быть как гражданским, так и военным, РФ в 2020 году была на четвертом месте по объему закупок таких товаров. Германии – после Китая (1,6 млрд евро), США (1 млрд евро) и Бразилии (371 млн евро).

Таким образом, Россия оказалась для ФРГ более важной страной назначения товаров двойного назначения, чем Франция (274 млн. евро) и Украина (17 млн евро).

О каких именно товарах идет речь, практически ничего не известно, пишет Welt am Sonntag. Однако в последние годы уже шли споры по поставкам из Германии обедненного урана, который, по мнению экспертов, Россия может использовать при производстве вооружения.

Напомним, 18 января канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не будет снабжать Украину оружием, а российскую агрессию попытается остановить дипломатическим путем.

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