Германия продолжает импортировать российскую нефть через Индию

Об этом информирует DER SPIEGEL .

За январь-июль этого года количество нефтепродуктов, полученных Германией из Индии, возросло в 12 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщают власти Висбадена. Индия, в свою очередь, является крупным потребителем сырой нефти из России.

Сообщается, что импортируемая из Индии нефть преимущественно состояла из газойла, используемого для производства дизельного топлива или мазута. Этот газойль страна получает из сырой нефти, которую массово закупает у России с начала полномасштабной войны.

Как известно, Германия приостановила прямой импорт нефти из России. В то же время, западные страны тоже пытаются ограничить цену на российскую нефть на международном рынке посредством своего влияния на судоходные и страховые компании. Однако, по данным журналистов, эта схема не работает так, как ожидалось.

Российская нефть: сокращение добычи и санкции

ОПЕК+ - неформальная организация, объединяющая страны, входящие в международную организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), где ведущую роль играет Саудовская Аравия, и ряд государств, являющихся членами ОПЕК, в том числе и Россия.

5 декабря 2022 г. официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. Теперь российскую нефть можно покупать только по цене, не превышающей 60 долларов за баррель.

Россия в марте 2023 года обязалась сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в день.

Уже в апреле все страны-члены ОПЕК+ объявили о сокращении добычи нефти на 1,15 млн баррелей в сутки.

В мае же потоки российской сырой нефти на международные рынки все еще не демонстрировали никаких признаков сокращения добычи, о котором объявляла РФ.

Впоследствии The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что Саудовская Аравия не удовлетворена действиями России в сфере добычи нефти, считая, что Москва не соблюдает взятые в рамках ОПЕК+ обязательства по сокращению объемов добычи нефти. В Эр-Рияде считают, что Россия продолжает поставлять на мировой рынок больше сырой нефти, чем было согласовано, и это приводит к стагнации цен на нефть, в то время как Саудовская Аравия хотела бы их повышения.

5 июня сообщалось, что Россия сократит добычу нефти в 2024 году.

Индия, третий по величине потребитель нефти в мире, сократила импорт из Москвы в августе до 1,57 миллиона баррелей в день, снизившись на 24% по сравнению с предыдущим месяцем и доведя их до самого низкого уровня с января.

31 августа стало известно, что Российская Федерация столкнулась с нехваткой горючего, что необходимо для сбора урожая. Ситуация может усугубиться в ближайшие месяцы.

4 сентября исполняющий обязанности помощника министра финансов США Эрик Ван Ностранд рассказал , что ценовой лимит на российскую нефть продолжает работать и снижать доходы Москвы.

6 сентября Reuters со ссылкой на собственные источники писал, что страны Группы семи и союзники отложили регулярный пересмотр потолка цен на российскую нефть, хотя большая ее часть торгуется выше лимита из-за роста мировых цен на нефть.