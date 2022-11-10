Об этом информирует Handelsblatt .

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Турцию и Венгрию прекратить блокировать расширение НАТО.

"Мы полностью солидарны", - выразила поддержку Швеции и Финляндии - Анналена Бербок на совместной пресс-конференции со шведским коллегой Тобиасом Бильстромом.

Тем временем 28 из 30 членов НАТО ратифицировали расширение. Турция продолжает требовать от Стокгольма и Хельсинки конкретных обязательств теснее сотрудничать в борьбе с терроризмом.

"Серой зоны нет", - добавила министр, ведь именно это НАТО пообещал Швеции и Финляндии на июньском саммите в Мадриде.

Правительства Швеции и Финляндии пообещали экстрадировать Турции подозреваемых в терроризме. Но Эрдоган теперь требует новых уступок.

Венгрия объявила в среду, что намерена завершить ратификацию до конца года.