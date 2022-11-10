Германия призвала Турцию и Венгрию прекратить блокирование вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Глава МИД Германии призвала Турцию и Венгрию прекратить блокировать вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс
Об этом информирует Handelsblatt .
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Турцию и Венгрию прекратить блокировать расширение НАТО.
"Мы полностью солидарны", - выразила поддержку Швеции и Финляндии - Анналена Бербок на совместной пресс-конференции со шведским коллегой Тобиасом Бильстромом.
Тем временем 28 из 30 членов НАТО ратифицировали расширение. Турция продолжает требовать от Стокгольма и Хельсинки конкретных обязательств теснее сотрудничать в борьбе с терроризмом.
"Серой зоны нет", - добавила министр, ведь именно это НАТО пообещал Швеции и Финляндии на июньском саммите в Мадриде.
Правительства Швеции и Финляндии пообещали экстрадировать Турции подозреваемых в терроризме. Но Эрдоган теперь требует новых уступок.
Венгрия объявила в среду, что намерена завершить ратификацию до конца года.
- 15 мая Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО, а 16 мая Швеция объявила, что подаст заявку на членство в Альянсе.
- 17 мая парламент Финляндии поддержал вступление в блок, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила, что Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление 18 мая.
- 18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.
- 28 июня, перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде, Анкара согласилась на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
- 29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении Швеции и Финляндии присоединиться к Североатлантическому союзу. Позже Владимир Путин сказал, что Москва ответит "симметрично" на установление военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.
- Финляндия в мае вместе со Швецией подали заявки на вступление в НАТО, а в июне лидеры государств Альянса одобрили их вступление. Теперь парламенты всех 30 стран-членов НАТО должны ратифицировать протокол о членстве Финляндии и Швеции. Турция и Венгрия единственные страны, которые еще не сделали этого.
- Готовящий правительство законопроект о вступлении Финляндии в Североатлантический Альянс не предусматривает запретов на размещение ядерного оружия или военных баз НАТО на финской территории, сообщили СМИ.
- Турция заявила, что Швеция и Финляндия еще недостаточно сделали в рамках соглашения с НАТО. Генеральный секретарь НАТО заявил, что Финляндия и Швеция выполнили требования Турции о вступлении в Североатлантический альянс.
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