Германия призвала своих граждан сократить потребление энергии в ответ на угрозы РФ
Немцев призвали добровольно сократить потребление энергии, чтобы положить конец зависимости страны от России
Об этом заявил министр экономики и климата Германии Роберт Габек, сообщает Politico.
"Я хотел бы соединить уровень предупреждения с призывом к компаниям и частным потребителям помочь нам, помочь Германии, помочь Украине, сэкономив газ или энергию вообще", - сказал министр.
Отмечается, что уровень опасности в стране был установлен на уровне раннего предупреждения после того, как президент России Владимир Путин заявил, что за газ придется платить в рублях.
"Важно, чтобы санкции уважались… но Путин сейчас пытается ослабить их, пытаясь прорвать санкции своим рублевым спросом", – заявил Габек.
Напомним, Германия активировала план чрезвычайной ситуации, чтобы направить ограниченные поставки энергоносителей в случае, если РФ прекратит поставку газа.
- Напомним, 23 марта Владимир Путин дал поручение перевести оплату за поставленный в Европу газ в рубли.
- 27 марта министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страны G7 не будут платить за российский газ рублями. 30 марта РФ прекратила газоснабжение по трубопроводу Ямал-Европа.
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