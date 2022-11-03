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Германия призвала своих граждан покинуть Иран

3 ноября, 2022 четверг
16:30
Мир

В четверг, 3 ноября, министерство иностранных дел Германии призвало своих граждан срочно покинуть Иран

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте МИД Германии.

В нем отмечается, что гражданам Германии в Иране сейчас грозят безосновательные аресты, допросы и приговоры к длительным срокам заключения. Прежде всего, по словам МИД, в опасности находятся люди с двойным гражданством, то есть такие, которые кроме немецкого имеют гражданство Ирана.

Также в МИД добавили, что в последнее время в Иране часто арестовывали людей с иностранным гражданством и оказывали давление на родственников таких граждан.

"Существует особая опасность для людей, путешествующих индивидуально, например, на мотоцикле, велосипеде или мобильном доме/кемпере в Иране или через него. Существует риск того, что багаж будет тщательно обыскан и, возможно, конфискован. В частности, электронные средства связи, такие как мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты и т.п., могут быть подвергнуты детальной экспертизе", - говорится в заявлении.

Отмечают также, что маршруты, проложенные через онлайн-карты и навигационные системы, иранские органы безопасности могут интерпретировать как попытки шпионажа. Также как шпионаж могут интерпретировать ругательства в соцсетях и личные заметки или дневники. Люди, ранее свободно пересекавшие границу Ирана, ныне могут быть арестованы на основании старых или новых обвинений.

"Положения уголовного права часто сформулированы настолько расплывчато, что большое количество возможных действий может быть зафиксировано без предварительного понимания соответствующего лица. Судебная практика иногда явно политически мотивирована", - подчеркивают в МИД.

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