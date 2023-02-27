Германия призвала комиссию ООН расследовать все факты похищения РФ детей в Украине

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, выступая на 52-й сессии Совета по правам человека в Женеве 27 февраля, сообщило издание Укринформ.

"Мы не успокоимся, пока каждый ребенок не вернется домой, ведь права ребенка – это права человека, а права человека – универсальны", - сказала Бербок.

Она в частности отметила, что Россия вывезла многих украинских детей во время своей агрессивной войны, что "чрезвычайно отвратительно".

Кроме того, Бербок признала, что нет быстрого и простого пути для решения вопроса, прекращения таких преступлений, предотвращения их. Но это не значит, что нужно опустить руки, заявила она.

Напротив, министр подчеркнула, что международное сообщество должно поднять свой голос в защиту жертв и ради того, чтобы привлечь преступников к ответственности.

"Поэтому чрезвычайно важно и необходимо, чтобы Совет по правам человека продлил мандат Комиссии по расследованию преступлений и дал ему также задачу расследовать каждое конкретное преступление по похищению украинских детей, ведь безнаказанность не оставляет места для справедливости. Никто в 21 веке не должен иметь право нарушать права человека без последствий", - сказала Бербок.

Она в частности добавила, что хотя прогресс в этой работе часто может казаться медленным или незначительным, каждая резолюция, каждая созданная комиссия по расследованию и каждый назначенный докладчик "является кирпичом, укрепляющим стену между правильным и неправильным".

Дискуссия на сессии Совета по правам человека в понедельник была сосредоточена преимущественно на нарушениях Россией прав человека в Украине. Германия поддерживает работу Комиссии по расследованию преступлений РФ и в рамках совместной немецко-нидерландской инициативы также работает над расширением ее мандата по расследованию похищения украинских детей Россией.