Германия признала Голодомор геноцидом украинцев
30 ноября немецкий бундестаг принял резолюцию по определению Голодомора геноцидом украинского народа
Об этом пишут на сайте бундестага .
Сегодня состоялось голосование за резолюцию "Голодомор в Украине: помнить – уважать – предупредить". Большинство одобрили предложение, однако AfD и Die Linke – воздержались.
Этим решением Германия признала массовый голод 1930-х годов ответственностью политического руководства Советского Союза под руководством Иосифа Сталина, а не плохим урожаем.
"События 1930-х годов показали стремление советского руководства контролировать и угнетать крестьян, периферию советской власти и украинский быт, язык и культуру. Из-за голода и репрессий пострадала вся Украина, а не только ее земледельческие регионы", - отметили в ведомстве.
Немецкие депутаты подтвердили, что Голодомор является преступлением против человечности, которое сейчас квалифицируется как геноцид.
В бундестаге призвали власти Германии продолжать политическую поддержку памяти жертв Голодомора, ее международное обнародование и решительно противодействовать любым попыткам запуска российских исторических нарративов.
Кроме того, нардепы подчеркнули, что Украина должна и дальше получать политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку в захватнической войне России, которая нарушает международное право и поддерживает империалистическую политику Путина.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил за это решение.
"Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом. Это историческая справедливость, которую признает мир. Нацию, которая ответственна за преступление, мы тоже знаем", – пишет Ермак.
- 23 ноября Армия украинских громад сообщила, что в 60 городах мира 26 ноября пройдут митинги ко Дню памяти жертв Голодомора, главная цель которых – признание Голодомора 1923-33 гг. и действий РФ во время полномасштабной войны геноцидом украинцев.
- Верхняя палата парламента Ирландии признала Голодомор геноцидом украинского народа. Аналогичное решение было принято депутатами парламента Румынии. Немецкие депутаты договорились принять важную резолюцию по Голодомору на следующей неделе.
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