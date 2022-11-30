Германия признала Голодомор геноцидом украинцев

Об этом пишут на сайте бундестага .

Сегодня состоялось голосование за резолюцию "Голодомор в Украине: помнить – уважать – предупредить". Большинство одобрили предложение, однако AfD и Die Linke – воздержались.

Этим решением Германия признала массовый голод 1930-х годов ответственностью политического руководства Советского Союза под руководством Иосифа Сталина, а не плохим урожаем.

"События 1930-х годов показали стремление советского руководства контролировать и угнетать крестьян, периферию советской власти и украинский быт, язык и культуру. Из-за голода и репрессий пострадала вся Украина, а не только ее земледельческие регионы", - отметили в ведомстве.

Немецкие депутаты подтвердили, что Голодомор является преступлением против человечности, которое сейчас квалифицируется как геноцид.

В бундестаге призвали власти Германии продолжать политическую поддержку памяти жертв Голодомора, ее международное обнародование и решительно противодействовать любым попыткам запуска российских исторических нарративов.

Кроме того, нардепы подчеркнули, что Украина должна и дальше получать политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку в захватнической войне России, которая нарушает международное право и поддерживает империалистическую политику Путина.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил за это решение.

"Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом. Это историческая справедливость, которую признает мир. Нацию, которая ответственна за преступление, мы тоже знаем", – пишет Ермак.

23 ноября Армия украинских громад сообщила, что в 60 городах мира 26 ноября пройдут митинги ко Дню памяти жертв Голодомора, главная цель которых – признание Голодомора 1923-33 гг. и действий РФ во время полномасштабной войны геноцидом украинцев.

Верхняя палата парламента Ирландии признала Голодомор геноцидом украинского народа. Аналогичное решение было принято депутатами парламента Румынии. Немецкие депутаты договорились принять важную резолюцию по Голодомору на следующей неделе.

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