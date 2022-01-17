Германия привлечет своих экспертов для расследования кибератаки на Украину и возглавит одно из направлений Крымской платформы

Об этом глава МИД Германии Анналена Бербок заявила во время совместного брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.



По ее словам, в Украину отправят немецких экспертов для расследования кибератаки на правительственные сайты.



"Кибератака, которая произошла на днях, является центральной темой не только сейчас, но и в будущем. Мы предложили направить эксперта по безопасности технологий для поддержки и для расследования с немецкой стороны, чтобы на месте поддержать кибербезопасность Украины", - заявила Бербок.



Также на встрече было анонсировано, что Германия примет лидерскую роль в работе Крымской платформы, целью которой является деоккупация полуострова и возглавит направление по политике непризнания.



"Раньше мы предложили отдельным партнерам Украины возглавить в рамках Крымской платформы одно из пяти направлений ее работы. И сегодня я с радостью узнал, что Германия готова стать солидером в Крымской платформе по направлению политики непризнания", – сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.



Напомним, 18 января министерша иностранных дел ФРГ Анналена Бербок встретится в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить конфликт на Донбассе, напряжение в украинско-российских отношениях и требования РФ по "гарантиям безопасности" в Европе.

В Украине в ночь с 13 на 14 января 2022 года произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства .

15 января стало известно, что к кибератаке на украинские правительственные сайты может быть причастна группа хакеров, связываемая с белорусской разведкой .

16 января в Министерстве цифровой трансформации Украины заявили, что за кибератакой на правительственные сайты стоит Россия .

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