Германия привлечет своих экспертов для расследования кибератаки на Украину и возглавит одно из направлений Крымской платформы
Германия отправит своих специалистов по безопасности технологий для расследования кибератаки на Украину, а также возглавит направление политики непризнания в Крымской платформе
Об этом глава МИД Германии Анналена Бербок заявила во время совместного брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
По ее словам, в Украину отправят немецких экспертов для расследования кибератаки на правительственные сайты.
"Кибератака, которая произошла на днях, является центральной темой не только сейчас, но и в будущем. Мы предложили направить эксперта по безопасности технологий для поддержки и для расследования с немецкой стороны, чтобы на месте поддержать кибербезопасность Украины", - заявила Бербок.
Также на встрече было анонсировано, что Германия примет лидерскую роль в работе Крымской платформы, целью которой является деоккупация полуострова и возглавит направление по политике непризнания.
"Раньше мы предложили отдельным партнерам Украины возглавить в рамках Крымской платформы одно из пяти направлений ее работы. И сегодня я с радостью узнал, что Германия готова стать солидером в Крымской платформе по направлению политики непризнания", – сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Напомним, 18 января министерша иностранных дел ФРГ Анналена Бербок встретится в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить конфликт на Донбассе, напряжение в украинско-российских отношениях и требования РФ по "гарантиям безопасности" в Европе.
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