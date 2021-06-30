Германия приобретет пять самолетов для охоты за подводными лодками
Германия приобретет пять морских патрульных самолетов Boeing P-8A американского производства примерно за 1,1 млрд евро
Об этом сообщает Европейская правда.
В министерстве обороны Германии заявили, что после утверждения бюджетным комитетом парламента контракт будет подписан.
"Эти закупки на сумму около 1,1 млрд евро являют собой насущную необходимость в поддержке способности вести морскую разведку на больших расстояниях и охоте на подводные лодки", - заявили в министерстве.
Американские самолеты заменят устаревший парк самолетов Lockheed P-3C Orion в Германии.
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