Германия приобретет пять самолетов для охоты за подводными лодками

Об этом сообщает Европейская правда.

В министерстве обороны Германии заявили, что после утверждения бюджетным комитетом парламента контракт будет подписан.

"Эти закупки на сумму около 1,1 млрд евро являют собой насущную необходимость в поддержке способности вести морскую разведку на больших расстояниях и охоте на подводные лодки", - заявили в министерстве.

Американские самолеты заменят устаревший парк самолетов Lockheed P-3C Orion в Германии.