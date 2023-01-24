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Германия приняла решение отправить танки Leopard в Украину, - Der Spiegel
После нескольких месяцев дебатов канцлер Шольц решил согласовать поставки боевых танков в Украину и разрешить это сделать союзникам
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2023, вторник
24 января
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