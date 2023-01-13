Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

"По словам двух чиновников, знакомых с мнением правительства, в связи с увеличением количества призывов к Берлину предоставить тяжелые танки, Германия, скорее всего, решит поставить Leopard", - пишет издание.

Также СМИ ссылается на неназванного немецкого чиновника, сообщившего, что решение объявят до встречи "Рамштайн". Очевидно, что на решение Берлина также повлияет то, что Великобритания готова отправить в Украину боевые танки Challenger 2 в рамках общего соглашения с другими союзниками, сказал чиновник.

Днем 13 января в правительстве Германии сказали, что не получали официальных запросов от других стран относительно поставок Украине танков Leopard.

11 января президент Украины Владимир Зеленский во Львове провел встречу с руководителями Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Дуда сообщил, что Украине передадут роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.

Финляндия может передать Украине танки Leopard, если это сначала сделают другие страны и будет запущен соответствующий проект помощи Украине на уровне Европы.

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