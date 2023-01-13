Германия примет решение о передаче Украине танков Leopard на следующей неделе, - Bloomberg
Под давлением других европейских стран Германия, вероятно, на следующей неделе примет решение предоставить Украине боевые танки Leopard
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
"По словам двух чиновников, знакомых с мнением правительства, в связи с увеличением количества призывов к Берлину предоставить тяжелые танки, Германия, скорее всего, решит поставить Leopard", - пишет издание.
Также СМИ ссылается на неназванного немецкого чиновника, сообщившего, что решение объявят до встречи "Рамштайн". Очевидно, что на решение Берлина также повлияет то, что Великобритания готова отправить в Украину боевые танки Challenger 2 в рамках общего соглашения с другими союзниками, сказал чиновник.
- Днем 13 января в правительстве Германии сказали, что не получали официальных запросов от других стран относительно поставок Украине танков Leopard.
- 11 января президент Украины Владимир Зеленский во Львове провел встречу с руководителями Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Дуда сообщил, что Украине передадут роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.
- Финляндия может передать Украине танки Leopard, если это сначала сделают другие страны и будет запущен соответствующий проект помощи Украине на уровне Европы.
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