Германия прекратит закупку российского угля с августа, а нефти - с декабря
Германия полностью прекратит покупать российский уголь 1 августа, а российскую нефть – 31 декабря
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление заместителя министра финансов Йорга Кукиса на конференции в Сиднее.
По словам Кукиса, главной задачей является восполнение огромного пробела, который останется, когда Европейский Союз откажется от 158 миллиардов кубометров газа в год, поставляемых Россией. По его данным, ранее Россия снабжала Германию 40% угля и 40% нефти.
"Через несколько недель мы откажемся от российского угля", - сказал он на Сиднейском энергетическом форуме, совместно организованном правительством Австралии и Международным энергетическим агентством.
"Каждый, кто знает историю нефтепровода "Дружба", который уже был инструментом советской империи над Восточной Европой, понимает, что избавиться от этой зависимости — дело не тривиальное. Однако мы добьемся этого через несколько месяцев", – сказал Кукис.
Как передает Reuters, Германия быстро развивает импортные терминалы сжиженного природного газа (СПГ), чтобы помочь восполнить дефицит голубого топлива. Однако Кукис подчеркнул, что хотя США и Катар могут вместе поставлять около 30 миллиардов кубометров газа в виде СПГ в Европу, это все еще оставляет огромный пробел.
Он сказал, что, хотя Германия и сосредоточена на переходе к нулевых чистых выбросов и недавно ввела в действие законодательство для ускорения развития проектов по возобновляемой энергетике, газ все еще будет важным для перехода.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.77
Покупка 35.77Продажа 36.89
-
EUR
Покупка 35.84Продажа 37.17
- Актуальное
- Важное