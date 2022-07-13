Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление заместителя министра финансов Йорга Кукиса на конференции в Сиднее.

По словам Кукиса, главной задачей является восполнение огромного пробела, который останется, когда Европейский Союз откажется от 158 миллиардов кубометров газа в год, поставляемых Россией. По его данным, ранее Россия снабжала Германию 40% угля и 40% нефти.

"Через несколько недель мы откажемся от российского угля", - сказал он на Сиднейском энергетическом форуме, совместно организованном правительством Австралии и Международным энергетическим агентством.

"Каждый, кто знает историю нефтепровода "Дружба", который уже был инструментом советской империи над Восточной Европой, понимает, что избавиться от этой зависимости — дело не тривиальное. Однако мы добьемся этого через несколько месяцев", – сказал Кукис.

Как передает Reuters, Германия быстро развивает импортные терминалы сжиженного природного газа (СПГ), чтобы помочь восполнить дефицит голубого топлива. Однако Кукис подчеркнул, что хотя США и Катар могут вместе поставлять около 30 миллиардов кубометров газа в виде СПГ в Европу, это все еще оставляет огромный пробел.

Он сказал, что, хотя Германия и сосредоточена на переходе к нулевых чистых выбросов и недавно ввела в действие законодательство для ускорения развития проектов по возобновляемой энергетике, газ все еще будет важным для перехода.

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