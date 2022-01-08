Германия прекратила экспорт оружия в Казахстан
Германия приняла решение прекратить экспорт военной продукции в Казахстан
Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung.
Правительство Германии решило прекратить поставки оружия в Казахстан, где десятки человек погибли в столкновениях между протестующими и силовиками.
Отмечается, что в 2021 году Германия заключила 25 контрактов с Казахстаном на поставку оборонной продукции общей стоимостью 2,2 млн евро.
Протесты в Казахстане начались 2 января после двукратного повышения цен на сжиженный газ, используемый в качестве топлива для автомобилей. Затем протестующие стали выдвигать политические требования, в том числе о возвращении к Конституции 1993 года.
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев для борьбы с протестами сначала привлек спецназовцев и армию, а затем обратился за военной помощью к ОДКБ.
- Напомним, 8 января спикер Нурсултана Назарбаева заявил, что первый президент Казахстана не покидал страну.
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