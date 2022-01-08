Германия прекратила экспорт оружия в Казахстан

Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung.

Правительство Германии решило прекратить поставки оружия в Казахстан, где десятки человек погибли в столкновениях между протестующими и силовиками.

Отмечается, что в 2021 году Германия заключила 25 контрактов с Казахстаном на поставку оборонной продукции общей стоимостью 2,2 млн евро.

Протесты в Казахстане начались 2 января после двукратного повышения цен на сжиженный газ, используемый в качестве топлива для автомобилей. Затем протестующие стали выдвигать политические требования, в том числе о возвращении к Конституции 1993 года.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев для борьбы с протестами сначала привлек спецназовцев и армию, а затем обратился за военной помощью к ОДКБ.