Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Германия представила нового главного тренера сборной

Германия представила нового главного тренера сборной

22 сентября, 2023 пятница
17:02
Спорт Юлиан Нагельсманн

В пятницу, 22 сентября, Юлиан Нагельсманн стал новым главным тренером сборной Германии по футболу

Об этом сообщает Немецкий футбольный союз.

Юлиан Нагельсманн и НФС подписали договор до 31 июля 2024 года. Бывший тренер "Баварии", "Лейпцига" и "Хоффенхайма" будет руководить командой на Евро-2024, который станет домашним для Германии.

По предварительной информации, Нагельсманн будет зарабатывать 4 млн евро в год. Ранее он зарабатывал 7 млн/год в "Баварии".

  • В сборной Германии Юлиан Нагельсманн заменит Ганса-Дитера Флика, освобожденного после поражения 1:4 от Японии в товарищеском матче и всего лишь 4 побед в последних 17 встречах.

Германия
Евро-2024
Читайте также:
21 сентября, 2023 четверг
"Идет уже новый этап": генерал Маломуж объяснил активизацию врагом ракетных атак Украины
Игорь Коломойский
21 сентября, 2023 четверг
ВАКС отказался рассматривать ходатайство об аресте активов Коломойского
Заступник командувача підводних сил Північного флоту РФ Іван Ковган
21 сентября, 2023 четверг
Среди погибших в Нагорном Карабахе "миротворцев" РФ оказался заместитель командующего подводными силами Северного флота России
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.51
    Покупка 37.51
    Продажа 38.26
  • EUR
    Покупка 40.29
    Продажа 41.23
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
22 сентября
18:04
Украина отказалась от Манхэттенского фестиваля короткометражек из-за проведения аналогичного мероприятия в РФ
17:53
МОН рассказал о ситуации с учебниками для 5-х и 6-х классов
17:44
лукашенко, 9 мая 2023
"Думаете, Польша просто так давит бедную Украину?": Лукашенко запустил в отношении Зеленского пренебрежительный нарратив
17:36
OPINION
Арсений Яценюк
Война России против Украины стала среди прочего испытанием для нашей дружбы и партнерства с другими народами
17:30
ВСУ объявили ракетную угрозу, в Кременчуге прогремели взрывы
17:25
Украина запустит рынок услуг по гуманитарному разминированию через Prozorro
17:25
Борьба со стрессом у детей: МОН и фонд "Восточная Европа" запустили кампанию BraveKidsUkraine
17:03
Жозеп Боррель
Боррель сказал, станет ли конфликт с другими странами по поводу зерна препятствием для вступления Украины в ЕС
17:00
Данилов назвал два варианта для Черноморского флота РФ и "переименовал" Севастополь
16:57
Судью из Луганщины обвинили в госизмене и еще ряде преступлений за сотрудничество с оккупантами
16:42
Украинец возглавил рейтинг WBO в полулегком весе
16:27
Обновлено
ВСУ поразили штаб Черноморского флота РФ в Севастополе
16:23
Журналист и военный Кипиани о настроениях украинцев: "Бандера и Шухевич были бы не самыми большими русофобами среди нас"
16:23
Выманили у пенсионеров более 1 млн грн, притворившись соцработниками: 9 членов преступной организации подозревают в мошенничестве
16:11
"Ситуация неприемлема": президент Иоганнис о падении российских дронов на территории Румынии
15:56
Грузия отказала в полетах подсанкционной российской авиакомпании
15:51
ООН
Репрессии в России достигли уровня сталинских времен, – ООН
15:30
Василий Стус
"Став жертвой России": Вахтанг Кипиани объяснил, почему взялся за книгу о Стусе
15:10
В "свободные" квартиры Токмака расселяют оккупантов, а те отправляют имущество собственников в РФ
15:00
Эксклюзив
ракета ATACMS
Военный эксперт: Если будет угроза падения Украине, американцы ускорят предоставление F16, ATACMS и прочего вооружения
14:59
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:46
Монобанк
Монобанк запустил новую услугу для ФОП. Подробности
14:41
Без света остается часть потребителей в 5 областях: состояние энергосистемы Украины 22 сентября
14:37
Обновлено
Число пострадавших от обстрела Курахово Донецкой области 21 сентября возросло до 16
14:33
Андрей Любка
Номинации "За вклад в победу" не будет: член Шевченковского комитета Любка объяснил почему
14:24
Иран в годовщину войны с Ираком показал новый дрон якобы самой большой дальности в мире
14:20
OPINION
В подразделении я долгожитель и счастливец
14:16
Андрей Любка о членстве в Шевченковском комитете: "Важно, чтобы премия не ассоциировалась с пожилыми людьми"
13:53
Букеровская премия - 2023: объявлен короткий список номинантов
13:42
Украина получила транш макрофинансовой помощи от ЕС на €1,5 млрд
13:39
Иран
Иранские активисты в ЕС заявляют об угрозах и преследованиях со стороны Тегерана
13:38
Пресс-релиз
"Украинская бронетехника" поставила ВСУ тысячи дефицитных 122-мм выстрелов и наращивает их производство
13:32
Кабмин
Правительство отложило создание реестра олигархов до окончания войны
13:25
ООН ЛГБТ
Эрдоган пожаловался на флаги "цветов ЛГБТ" в зале ООН
13:22
Силы обороны получат дистанционно управляемый боевой модуль "ШаБля"
13:15
Режим Лукашенко вербует вагнеровцев в свою ЧВК, - Сопротивление
13:05
В октябре во Львове состоится Экуменическая социальная неделя
12:46
На временно оккупированных территориях заработали фейковые судебные органы, - мэр Мелитополя
12:33
СБУ сообщила о подозрении владельцу телерадиокомпании "Крым", которая является главным рупором Кремля на полуострове
12:33
Эксклюзив
"Любая неправильная дипломатия украинской власти будет отображаться на беженцах": депутат Клименко об обострении между Киевом и Варшавой
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV