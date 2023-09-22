Германия представила нового главного тренера сборной

Об этом сообщает Немецкий футбольный союз.

Юлиан Нагельсманн и НФС подписали договор до 31 июля 2024 года. Бывший тренер "Баварии", "Лейпцига" и "Хоффенхайма" будет руководить командой на Евро-2024, который станет домашним для Германии.

По предварительной информации, Нагельсманн будет зарабатывать 4 млн евро в год. Ранее он зарабатывал 7 млн/год в "Баварии".