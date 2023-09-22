Германия представила нового главного тренера сборной
В пятницу, 22 сентября, Юлиан Нагельсманн стал новым главным тренером сборной Германии по футболу
Об этом сообщает Немецкий футбольный союз.
Юлиан Нагельсманн и НФС подписали договор до 31 июля 2024 года. Бывший тренер "Баварии", "Лейпцига" и "Хоффенхайма" будет руководить командой на Евро-2024, который станет домашним для Германии.
По предварительной информации, Нагельсманн будет зарабатывать 4 млн евро в год. Ранее он зарабатывал 7 млн/год в "Баварии".
- В сборной Германии Юлиан Нагельсманн заменит Ганса-Дитера Флика, освобожденного после поражения 1:4 от Японии в товарищеском матче и всего лишь 4 побед в последних 17 встречах.
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