Германия предоставляет Украине большее количество военной помощи, чем большинство стран, - Шольц

Об этом он сказал, выступая на пресс-конференции вместе с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии 7 июня, передает Telegraph.

Шольц сказал, что оказывает Украине больше поддержки, чем "почти кто-либо другой".

"Германия является одним из главных военных сторонников Украины, и, вероятно, только Соединенные Штаты оказывают больше поддержки, чем мы", - сказал он, отметив, что Берлин присылает свои современные системы гаубиц и учит украинцев использовать их.

21 мая правительство Германии сообщило, что не планирует предоставлять Украине БМП Marder в рамках военной помощи.

29 мая стало известно, что Германия с конца марта 2022 сократила поставки оружия в Украину до минимума и отправила только две партии легкого оружия.

Однако 1 июня Шольц заявил, что ФРГ передаст Украине современные системы противовоздушной обороны IRIS-T. Ожидается, что в июле Украина получит и первые 15 зенитных самоходных установок Gepard из складов германской промышленности.

Также Шольц отверг обвинения оппозиции в том, что Германия слишком нерешительно поставляет тяжелые вооружения Украины. По его словам, страна доставила противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы, более 15 млн патронов, сотню тысяч ручных гранат и 5000 противотанковых мин. Кроме того, среди поставок большое количество взрывчатых материалов, пулеметы и десятки грузовиков с материалами для борьбы с беспилотниками.

В свою очередь 7 июня в Афинах выразили возмущение неповоротливостью Германии по делу военной помощи Украине.

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