Германия предоставит Украине зимнее оборудование на сумму €11 млн, - Spiegel

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

В сообщении говорится, что в конце лета Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о необходимости обеспечить зимним снаряжением около 200 тысяч украинских солдат.

Der Spiegel также сообщает, что несколько других стран НАТО объявили о намерении собрать подобные немецкие наборы зимнего оборудования для украинских военных.

Дания, Норвегия и Германия будут финансировать изготовление для Украины 16 гаубиц Zuzana 2 стоимостью 92 млн евро.

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