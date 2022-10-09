Германия предоставит Украине зимнее оборудование на сумму €11 млн, - Spiegel
В пакет военной помощи на сумму €11 млн войдет 100 тысяч зимних курток для военных, 100 палаток с подогревом, мобильные электрогенераторы и продуктовые пайки
Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.
В сообщении говорится, что в конце лета Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о необходимости обеспечить зимним снаряжением около 200 тысяч украинских солдат.
Der Spiegel также сообщает, что несколько других стран НАТО объявили о намерении собрать подобные немецкие наборы зимнего оборудования для украинских военных.
- Дания, Норвегия и Германия будут финансировать изготовление для Украины 16 гаубиц Zuzana 2 стоимостью 92 млн евро.
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