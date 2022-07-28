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Германия предоставит Украине средства защиты от ядерного, биологического и химического оружия

28 июля, 2022 четверг
19:31
Мир

Федеральное министерство обороны ФРГ Кристине Ламбрехт объявило о предоставлении Украине комплексного пакета, в который входит атомная, биологическая и химическая защита из запасов Бундесвера

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Германии.

В комплект входят деконтаминационные системы типа HEP70, в состав которых входят шесть транспортных средств, каждое из которых имеет два резервуара для обеззараживающего вещества.

Общая стоимость пакета составляет более 860 000 евро. Отмечается, что военные ВСУ предварительно прошли подготовку и обучение для использования предоставленных систем защиты.

"Бундесвер не только поддерживает Украину тяжелым вооружением. Я приняла решение о предоставлении Украине пакета защиты от ядерного, биологического и химического оружия. Это обеспечит украинские Вооруженные силы необходимой немедленной способностью обезвреживать взрывоопасные боеприпасы", - сказала Ламбрехт.

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