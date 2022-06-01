Об этом сообщает DW .

Выступая перед бундестагом, Шольц заявил, что Украина получит от Германии современные системы ПВО IRIS-T.

По его словам, с помощью этих систем Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации".

Кроме систем ПВО, Германия передаст Украине радар слежения, способный обнаруживать вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию.

Шольц добавил, что Берлин в тесной координации со США направит в Украину реактивные системы залпового огня. Канцлер подчеркнул, что они не смогут атаковать территорию России.

29 мая стало известно, что Германия с конца марта 2022 года сократила поставки оружия в Украину до минимума и отправила только две партии легкого оружия.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb