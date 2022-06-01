Германия предоставит Украине современные системы ПВО, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ передаст Украине современные системы противовоздушной обороны IRIS-T
Об этом сообщает DW .
Выступая перед бундестагом, Шольц заявил, что Украина получит от Германии современные системы ПВО IRIS-T.
По его словам, с помощью этих систем Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации".
Кроме систем ПВО, Германия передаст Украине радар слежения, способный обнаруживать вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию.
Шольц добавил, что Берлин в тесной координации со США направит в Украину реактивные системы залпового огня. Канцлер подчеркнул, что они не смогут атаковать территорию России.
- 29 мая стало известно, что Германия с конца марта 2022 года сократила поставки оружия в Украину до минимума и отправила только две партии легкого оружия.
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