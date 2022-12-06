Об этом сообщает сайт украинского Минфина.

Соответствующие соглашения подписал 6 декабря министр финансов Украины Сергей Марченко во время встречи с послом Германии Анкой Фельдгузен.

"200 млн евро грантовых средств помогут правительству Украины и дальше поддерживать лиц и семьи, которые в результате российской военной агрессии вынуждены были покидать свои дома и временно выехать в более безопасные регионы Украины", - сказал Марченко.

Анка Фельдгузен в свою очередь заверила, что Германия и дальше будет поддерживать Украину в борьбе с агрессией РФ.

Участники встречи также обсудили другие поддерживаемые Германией проекты и состояние украинской финансовой и экономической системы. Министр Марченко отметил, что с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины от правительства Германии привлечено 1,5 млрд евро на бюджетную поддержку первоочередных социальных расходов и расходов в сферах образования, здравоохранения, помощи ВПЛ и госпрограмм по кредитованию малого и среднего бизнеса.

Ранее Германия согласовала новый пакет военной помощи Украине, в который вошли среди прочего 7 самоходных зенитных установок Gepard и 100 тыс. аптечек.

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