Германия предоставит Украине грант в 200 млн евро на поддержку ВПЛ
Украина получит от Германии грант в объеме 200 млн евро для выплат пособия на проживание внутренне перемещенным лицам
Об этом сообщает сайт украинского Минфина.
Соответствующие соглашения подписал 6 декабря министр финансов Украины Сергей Марченко во время встречи с послом Германии Анкой Фельдгузен.
"200 млн евро грантовых средств помогут правительству Украины и дальше поддерживать лиц и семьи, которые в результате российской военной агрессии вынуждены были покидать свои дома и временно выехать в более безопасные регионы Украины", - сказал Марченко.
Анка Фельдгузен в свою очередь заверила, что Германия и дальше будет поддерживать Украину в борьбе с агрессией РФ.
Участники встречи также обсудили другие поддерживаемые Германией проекты и состояние украинской финансовой и экономической системы. Министр Марченко отметил, что с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины от правительства Германии привлечено 1,5 млрд евро на бюджетную поддержку первоочередных социальных расходов и расходов в сферах образования, здравоохранения, помощи ВПЛ и госпрограмм по кредитованию малого и среднего бизнеса.
- Ранее Германия согласовала новый пакет военной помощи Украине, в который вошли среди прочего 7 самоходных зенитных установок Gepard и 100 тыс. аптечек.
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