Германия предоставит Украине еще две РСЗО Mars II и 50 бронеавтомобилей Dingo, в которых ранее отказала
Германия впервые с начала российского вторжения в Украину передаст ВСУ бронетехнику. Речь идет о 50 бронеавтомобилях Dingo
Об этом заявила министр обороны страны Кристин Ламбрехт, пишет BILD .
По данным издания, поставки этих бронемашин с конца июля рассматривались как альтернатива передаче Украине бронетранспортеров Fuchs. Dingo – это бронированная и опционально вооруженная колесная техника, используемая для патрулирования и разведки. Немецкая армия имеет более 500 автомобилей Dingo в разных модификациях.
Кроме того, немцы передадут Украине еще две реактивные системы залпового огня MARS и около 200 ракет. Подготовка экипажей продлится в Германии и начнется уже в сентябре.
Во время выступления на конференции Бундесвера Ламбрехт высоко оценила успехи украинской армии во время контрнаступления. Издание предполагает, что эта операция ВСУ стала ключевым фактором в решении немцев передать бронетехнику, потому что всего несколько недель назад Германия была против этого.
В то же время, Ламбрехт исключила возможность поставок Украине боевых машин пехоты Marder. Она заявила, что у Минобороны уже на финишном прямом соглашении с Грецией, которое получит 40 Marder, а свои 40 советских БМП-1 передаст Украине.
- 7 сентября Германия передала Украине радар COBRA и еще пять зениток Gepard . В середине июля официальный Берлин опубликовал список вооружений, которые еще планируется поставить Украине, среди которых были 30 ВСУ Gepard.
- 12 сентября министр обороны Германии Кристин Ламбрехт отклонила запрос Украины в поставках боевых танков .
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