Германия предоставит Украине еще 4 зенитных самоходных установки Gepard
Германия передала Украине еще четыре зенитных самоходных установки Gepard и около 50 тысяч боеприпасов для них
Об этом сообщили на сайте германского правительства.
Отмечается, что Германия передала еще 4 зенитных самоходных установки Gepard к уже имеющимся восьми, а также почти 50 тысяч боеприпасов для них.
В перечне переданного оборудования указано, что Украина уже получила 12 установок этого типа. Ранее было известно о восьми переданных Gepard.
Также за неделю ВСУ получили: 49 тысяч снарядов для зенитных установок, 10 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств, 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины и другое оборудование.
Кроме того, Украина получила от Германии 8 устройств для борьбы с дронами, 8 наземных мобильных радаров и тепловизоров и несколько холодильников для медикаментов.
Известно, что Gepard – это немецкая зенитная самоходная установка, предназначенная для непосредственного прикрытия сухопутных войск, уничтожение воздушных целей на наклонных расстояниях от 100 м до 4 км и на высотах до 3 км, летящих со скоростью до 350-400 м/с, а также наземных (сверхводных) целей на дальности до 4500 метров с места, с короткой остановкой и в движении.
- 8 августа в Украину прибыли первые три немецкие артиллерийские установки Gepard. Ранее сообщалось, что всего Украине должны передать 30 единиц Gepard. Известно, по меньшей мере, о 100 военнослужащих украинской армии, которые учились в Германии управлять этими самоходными зенитными установками.
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