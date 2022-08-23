Германия предоставит Украине дополнительное вооружение стоимостью свыше €500 млн

Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, в Торонто Шольц сообщил, что Германия планирует дополнительно поставить Украине три системы ПВО Iris-T, десяток бронированных эвакуационных машин, 20 ракетных установок, высокоточные боеприпасы и системы борьбы с беспилотниками.

Как сообщает источник Reuters, оружие планируют доставить в 2023 году, а возможно и раньше.

Однако бюджетный комитет парламента Германии должен одобрить поставки, которые Шольц назвал вкладом в модернизацию украинских вооруженных сил.

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