Германия предоставит Украине больше оружия, – посол Макеев

Об этом посол сообщил в интервью Welt .

По словам Макеева, власти в прямых переговорах заверили, что предоставит больше оружия и боеприпасов. О чем именно идет речь, сообщат впоследствии.

Вы уже получили новые обязательства по дальнейшим поставкам вооружений при таком подходе?

"Я не хочу оказывать дипломатическое давление на федеральное правительство, я хочу заставить Германию предоставить то, что она имеет, скорее. Потому что у нас нет времени ждать больше оружия. Ярким примером этого являются зенитные системы "Ирис-Т". Вы исследовали, что с марта это наш главный приоритет. К сожалению, понадобилось много месяцев, чтобы Германия взяла в этом ведущую роль. Сейчас первая система в Украине работает отлично и спасает много жизней", - сказал Макеев.

Он заметил. что у украинских военных нет времени ждать. На поле боя требуется больше зенитных систем, самоходных гаубиц, гепардов и боеприпасов. Также продолжаются переговоры по поставке танков "Мардер" и "Леопард". Но решение по этому поводу остается за федеральным правительством.

"Если бы мы получили зенитную систему или ввели санкции против России до вторжения, то сегодня ситуация была бы другой. Цена, которую мы сейчас платим за это, высока. Речь идет о сотнях убитых украинских детей и изнасилованных женщин. С каждым днем ​​их становится больше. Поэтому мы ожидаем от правительства более оперативного реагирования на наши конкретные предложения и запросы. Я вижу, что здесь есть положительная динамика", – добавил посол Алексей Макеев.

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