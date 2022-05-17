Германия предоставит Украине 150 млн евро кредита, они пойдут на выплаты людям и восстановление
17 мая Кабинет министров одобрил постановление о привлечении кредита в размере до 150 млн евро от государственного банка немецкого правительства
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал.
Кредит рассчитан на 15 лет с учетом отсрочки первого платежа на 5 лет.
Шмыгаль отметил, что международные партнеры с начала полномасштабного вторжения РФ предоставили Украине более $5 млрд.
"Украина получит дополнительные 150 млн евро финансовой поддержки от Германии, что увеличивает общий размер поддержки до 300 млн евро. Эти средства будут направлены на поддержку наших граждан и восстановление критической инфраструктуры", - подчеркнул Шмыгаль.
Премьер добавил, что правительство достигло договоренности о получении кредита от Японии в размере $100 млн и поддержки от Всемирного банка в размере $1,5 млрд.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.43
Покупка 31.43Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.66Продажа 33.38
- Актуальное
- Важное