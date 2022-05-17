Германия предоставит Украине 150 млн евро кредита, они пойдут на выплаты людям и восстановление

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал.

Кредит рассчитан на 15 лет с учетом отсрочки первого платежа на 5 лет.

Шмыгаль отметил, что международные партнеры с начала полномасштабного вторжения РФ предоставили Украине более $5 млрд.

"Украина получит дополнительные 150 млн евро финансовой поддержки от Германии, что увеличивает общий размер поддержки до 300 млн евро. Эти средства будут направлены на поддержку наших граждан и восстановление критической инфраструктуры", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер добавил, что правительство достигло договоренности о получении кредита от Японии в размере $100 млн и поддержки от Всемирного банка в размере $1,5 млрд.