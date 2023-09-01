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Германия предоставит Украине 10 рефрижераторов для хранения тел погибших военных

1 сентября, 2023 пятница
15:09
Война с Россией

Украина получит от Германии 10 рефрижераторов для хранения тел погибших. Это стало результатом работы Офиса уполномоченного по пропавшим без вести

Об этом сообщил Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко.

1 сентября Котенко провел онлайн-встречу с представителями Федерального агентства технической помощи (THW) министерства внутренних дел Германии и представителями Бюро судебно-медицинской экспертизы Германии.

Стороны обсудили возможную помощь международных партнеров, которая будет способствовать поиску и идентификации пропавших без вести.

По результатам встречи Федеральное агентство технической помощи объявило о предоставлении Украине 10 единиц рефрижераторов (контейнеров и грузовиков-холодильников) для хранения тел погибших защитников.

"Спасибо международным донорам, которые продолжают поддерживать гуманитарную миссию Офиса Уполномоченного и других сопричастных  структур. Сейчас эта помощь крайне важна для нашего государства", – сказал Котенко.

  • По данным по состоянию на апрель, более семи тысяч украинских военных считаются пропавшими без вести. Вероятно, около 60% из них находятся в плену России, а остальная часть – погибшие.
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