Германия предоставит Украине 10 рефрижераторов для хранения тел погибших военных

Об этом сообщил Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко.

1 сентября Котенко провел онлайн-встречу с представителями Федерального агентства технической помощи (THW) министерства внутренних дел Германии и представителями Бюро судебно-медицинской экспертизы Германии.

Стороны обсудили возможную помощь международных партнеров, которая будет способствовать поиску и идентификации пропавших без вести.



По результатам встречи Федеральное агентство технической помощи объявило о предоставлении Украине 10 единиц рефрижераторов (контейнеров и грузовиков-холодильников) для хранения тел погибших защитников.



"Спасибо международным донорам, которые продолжают поддерживать гуманитарную миссию Офиса Уполномоченного и других сопричастных структур. Сейчас эта помощь крайне важна для нашего государства", – сказал Котенко.