Германия предоставит Украине 10 рефрижераторов для хранения тел погибших военных
Украина получит от Германии 10 рефрижераторов для хранения тел погибших. Это стало результатом работы Офиса уполномоченного по пропавшим без вести
Об этом сообщил Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко.
1 сентября Котенко провел онлайн-встречу с представителями Федерального агентства технической помощи (THW) министерства внутренних дел Германии и представителями Бюро судебно-медицинской экспертизы Германии.
Стороны обсудили возможную помощь международных партнеров, которая будет способствовать поиску и идентификации пропавших без вести.
По результатам встречи Федеральное агентство технической помощи объявило о предоставлении Украине 10 единиц рефрижераторов (контейнеров и грузовиков-холодильников) для хранения тел погибших защитников.
"Спасибо международным донорам, которые продолжают поддерживать гуманитарную миссию Офиса Уполномоченного и других сопричастных структур. Сейчас эта помощь крайне важна для нашего государства", – сказал Котенко.
- По данным по состоянию на апрель, более семи тысяч украинских военных считаются пропавшими без вести. Вероятно, около 60% из них находятся в плену России, а остальная часть – погибшие.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.15
- EUR Покупка 40.69Продажа 41.69
- Актуальное
- Важное