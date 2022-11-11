Германия предоставит Украине €1 млрд на киберзащиту и документирование военных преступлений РФ
Правительство Германии выделило дополнительно 1 млрд евро из своего бюджета на 2023 год в поддержку Украины – средства будут направлены на защиту от российских кибератак и сбор доказательств военных преступлений России
Об этом пишет Reuters со ссылкой на документ, с которым ознакомилось агентство.
"Дополнительное выделение средств происходит на фоне споров о том, должна ли Германия активизировать предоставление военной помощи Украине, которая заявляет, что ей нужно наступательное боевое оружие, включая танки, чтобы дать отпор российской армии".
Выделение средств - победа Зеленых, коалиционной партии, которая была сильнейшим сторонником военной поддержки Украины после того, как президент России Владимир Путин отдал приказ о вторжении в феврале", - пишет Reuters.
Германия является третьим крупнейшим военным донором Украины, хотя и значительно уступает Соединенным Штатам, чьи поставки вооружений имели решающее значение для успехов украинских вооруженных сил на поле боя, кульминацией которых стало взятие в пятницу Херсона, добавляет издание.
"Бюджет Украины ясно показывает, что наша поддержка выходит за рамки важных и необходимых поставок оружия. Мы вкладываем огромные средства в мир в Европе и Украине", - сказал немецкий депутат Робин Вагенер, возглавляющий парламентскую группу "Украина".
Часть средств будет направлена на поддержку групп, фиксирующих доказательства нарушений прав человека и военных преступлений, в том числе выявленных после вывода российских войск.
Дополнительные средства также будут направлены на поддержку гражданского общества, включая защиту журналистов в Беларуси, России и Украине.
- Напомним, 9 октября в Украину прибыла новая партия военной помощи из Германии: БМП Dingo, ракеты для Iris-T SLM, антидронные датчики и транспортеры Oshkosh.
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