Германия предоставит Украине €1 млрд грантовой помощи

Об этом идет речь на сайте Министерства финансов Украины.

Министр финансов Украины Сергей Марченко и Федеральный Министр финансов Германии Кристиан Линднер подписали Соглашение между правительствами Украины и Германии о предоставлении Украине 1 млрд евро грантового финансирования.

Средства будут направлены Украине через механизм административного счета Международного Валютного Фонда.

29 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении Германии выделить Украине кредит на сумму 300 млн евро на энергетику, инфраструктуру и железнодорожное хозяйство.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb