Германия предоставит Украине €1 млрд грантовой помощи
Министры финансов Украины и Германии подписали соглашение о предоставлении Украине €1 млрд грантовой помощи
Об этом идет речь на сайте Министерства финансов Украины.
Министр финансов Украины Сергей Марченко и Федеральный Министр финансов Германии Кристиан Линднер подписали Соглашение между правительствами Украины и Германии о предоставлении Украине 1 млрд евро грантового финансирования.
Средства будут направлены Украине через механизм административного счета Международного Валютного Фонда.
- 29 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении Германии выделить Украине кредит на сумму 300 млн евро на энергетику, инфраструктуру и железнодорожное хозяйство.
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