Германия предоставит почти €200 млн на восстановление и защиту украинских энергообъектов

Об этом шла речь на встрече главы Федерального министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ Свеньи Шульце с вице-премьером Украины Александром Кубраковым, передает пресс-служба немецкого ведомства.

"Тепло и электроэнергия являются ключевыми для устойчивости людей в Украине, особенно учитывая грядущую зиму. Вот почему мы увеличиваем нашу поддержку критической энергетической инфраструктуры Украины. Украинское правительство взяло на себя обязательства по реконструкции, которая сделает страну более устойчивой и приблизит ее к приблизительной зиме. Европейского Союза. Мы будем активно поддерживать их в этом", - сказала Шульце.

Утверждается, что около половины вышеуказанной суммы должно быть использовано для защиты энергетической инфраструктуры перед началом зимы, восстановления поврежденной войной украинской энергосистемы и одновременно для обеспечения использования энергоэффективных технологий и возобновляемых источников энергии. расширен. Распорядителем средств будет Укрэнерго.

Другая половина средств уйдет на укрепление украинских компаний.

Отметим, что в ноябре прошлого года ФРГ выделила на ремонт энергетического оборудования 56 млн евро.

12 октября глава Минэнерго Герман Галущенко заявил, что Украина подготовилась к возможным блэкаутам зимой, длительных отключений электричества не предполагается.

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