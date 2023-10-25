Германия предоставит почти €200 млн на восстановление и защиту украинских энергообъектов
Германия увеличит поддержку критической энергетической инфраструктуры Украины. На нужды энергокомпаний этой зимой дополнительно выделят 195 млн евро
Об этом шла речь на встрече главы Федерального министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ Свеньи Шульце с вице-премьером Украины Александром Кубраковым, передает пресс-служба немецкого ведомства.
"Тепло и электроэнергия являются ключевыми для устойчивости людей в Украине, особенно учитывая грядущую зиму. Вот почему мы увеличиваем нашу поддержку критической энергетической инфраструктуры Украины. Украинское правительство взяло на себя обязательства по реконструкции, которая сделает страну более устойчивой и приблизит ее к приблизительной зиме. Европейского Союза. Мы будем активно поддерживать их в этом", - сказала Шульце.
Утверждается, что около половины вышеуказанной суммы должно быть использовано для защиты энергетической инфраструктуры перед началом зимы, восстановления поврежденной войной украинской энергосистемы и одновременно для обеспечения использования энергоэффективных технологий и возобновляемых источников энергии. расширен. Распорядителем средств будет Укрэнерго.
Другая половина средств уйдет на укрепление украинских компаний.
Отметим, что в ноябре прошлого года ФРГ выделила на ремонт энергетического оборудования 56 млн евро.
- 12 октября глава Минэнерго Герман Галущенко заявил, что Украина подготовилась к возможным блэкаутам зимой, длительных отключений электричества не предполагается.
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