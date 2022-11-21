Об этом идет речь на портале федерального правительства Германии.

Известно, что в новую партию помощи вошли боеприпасы для реактивной системы залпового огня MARS II, три большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh и 17 единиц автомобилей для пограничной службы.

Кроме того, от Германии Украина получит также погрузчик, запасные части для крупнокалиберного пулемета М2 и 24 пулемета MG3 для бронированных эвакуационных машин.