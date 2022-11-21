Германия предоставила Украине новую партию военной помощи: что известно
Германия предоставила Украине боеприпасы для реактивной системы MARS II, полуприцепы, автомобили для пограничников, запчасти, датчики для защиты от дронов и полевые обогреватели
Об этом идет речь на портале федерального правительства Германии.
Известно, что в новую партию помощи вошли боеприпасы для реактивной системы залпового огня MARS II, три большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh и 17 единиц автомобилей для пограничной службы.
Кроме того, от Германии Украина получит также погрузчик, запасные части для крупнокалиберного пулемета М2 и 24 пулемета MG3 для бронированных эвакуационных машин.
Отмечается, что вместе с этим в нашу страну отправят десять датчиков защиты от дронов и 20 специальных приборов для электронных устройств для защиты от дронов. Также в списке 116 полевых обогревателей.
- 16 ноября в посольстве Германии заявили, что страна решила выделить 1 млн евро неотложной помощи на восстановление поврежденной российскими атаками энергетической инфраструктуры Украины.
- 19 ноября СМИ сообщили, что Германия поставила Украине уже 2430 генераторов. В федеральном министерстве экономики ФРГ отмечали, что предоставляют среди прочего 40 млн евро на модернизацию украинской энергосистемы. По данным министерства развития, уже определено, что 12 миллионов евро поступят в энергообеспечение Львова и других украинских муниципалитетов в 2023 году.
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