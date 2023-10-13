Германия предоставила Украине еще один пакет помощи в дополнение к ранее объявленному
Правительство Германии собрало очередной пакет военной помощи Украине, в который в частности вошли машины для пограничников, аптечки и т.п.
Об этом говорится в сообщении на сайте правительства ФРГ.
Отмечается, что в дополнение к ранее объявленной помощи Украина получила: 4 многоцелевых гусеничных вездехода Bandvagn 206 (BV206); 82 терминала спутниковой связи SatCom; 4 машины для пограничников; 50 систем обнаружения дронов; 2 седельных тягача HX81 и 2 полуприцепа; 100 тысяч аптечек; 27 477 рюкзаков.
10 октября Германия объявила о предоставлении 10 танков Leopard 1, дополнительных систем ПВО Patriot и IRIS-T, а также трех зенитных орудий Gepard.
- Депутат бундестага от Партии зеленых Робин Вагенер призвал предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.
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