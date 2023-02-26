Германия предоставила Украине дополнительную помощь, среди которой 6 мостоукладчиков и 20 тысяч аптечек
Немецкое правительство обновило список помощи, которую государство предоставит Украине. В новом пакете увеличилось количество мостоукладчиков, аптечек и автомобилей, а также появились маскировочные сетки
Об этом говорится на сайте германского правительства.
Всего будет предоставлено 9 бронированных мостоукладчиков BIBER (ранее их планировалось предоставить 6), 120 тысяч аптечек вместо 100 тысяч, а коммерческих автомобилей Zetros стало 28, хотя изначально планировалось 20. Также, в списке появились 10 зимних маскировочных сеток.
Издание "Милитарный" объяснило, что грузовики Zetros используются для работы в условиях экстремального бездорожья. Отмечается, что автомобили имеют быстрый доступ к двигателю для более легкого ремонта и более устойчивы по сравнению с обычными грузовиками.
В свою очередь мостоукладчики Biber – это инженерно-боевые машины, которые несут и разворачивают мосты через препятствия.
"Biber базируется на шасси танка Leopard 1. Вместо башни он оснащен системой возведения моста. Мост укладывается горизонтально, основное преимущество такой конструкции – незаметность противника", - говорится в сообщении.
- Крупнейший немецкий производитель оружия Rheinmetall ожидает , что первая партия боеприпасов в зенитные комплексы Gepard будет поставлена в Украину до июля.
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