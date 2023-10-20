Германия предоставила новый пакет помощи Украине: в нем среди прочего 3 зенитных установки Gepard

Об этом сообщает официальный сайт германского правительства.

В пакет вошли три зенитные установки Gepard, способные противодействовать угрозе от вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах. Они могут работать день и ночь при любых погодных условиях и в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника.

Также в пакете есть 20 беспилотных комплексов разведки RQ-35 Heidrun, 20 легких разведывательных БПЛА Vector, мостоукладчик Biber, 3 тягача HX81 и 3 полуприцепа, 13 машин для охраны границы и 3 872 артиллерийских дымовых снаряда.

Отмечается, что из соображений сохранности федеральное правительство воздерживается от предоставления деталей относительно способов транспортировки и даты прибытия к моменту передачи.