Германия предоставила новый пакет помощи Украине: в нем среди прочего 3 зенитных установки Gepard
Германия 20 октября предоставила новый пакет военной помощи Украине, в состав которого вошли три зенитные установки Gepard и машины для охраны границы
Об этом сообщает официальный сайт германского правительства.
В пакет вошли три зенитные установки Gepard, способные противодействовать угрозе от вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах. Они могут работать день и ночь при любых погодных условиях и в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника.
Также в пакете есть 20 беспилотных комплексов разведки RQ-35 Heidrun, 20 легких разведывательных БПЛА Vector, мостоукладчик Biber, 3 тягача HX81 и 3 полуприцепа, 13 машин для охраны границы и 3 872 артиллерийских дымовых снаряда.
Отмечается, что из соображений сохранности федеральное правительство воздерживается от предоставления деталей относительно способов транспортировки и даты прибытия к моменту передачи.
- 10 октября Германия объявила о предоставлении 10 танков Leopard 1, дополнительных систем ПВО Patriot и IRIS-T, а также трех зенитных орудий Gepard. А уже 13 октября ФРГ объявила о предоставлении дополнительного пакета поддержки .
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