Об этом заявило посольство Германии в Украине в твиттере.

"13 общин в Украине получили фильтры для очистки пресной воды из рек и озер, колодцев и водопроводов. В общей сложности, 23 общины получат 50 мобильных фильтровальных систем. Проект осуществляется Немецким обществом международного сотрудничества при финансовой поддержке Представительства ЕС в Украине и правительства Германии", - говорится в сообщении.

27 октября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила готовность страны принять участие в восстановлении поврежденной энергетической инфраструктуры Украины.

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