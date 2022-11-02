Германия предоставила мобильные фильтровальные системы для воды 13 украинским общинам
Германия передала 23 украинским общинам фильтры для очистки пресной воды из рек и озер, колодцев и водопроводов, всего 13 общинам предоставят 50 мобильных систем
Об этом заявило посольство Германии в Украине в твиттере.
"13 общин в Украине получили фильтры для очистки пресной воды из рек и озер, колодцев и водопроводов. В общей сложности, 23 общины получат 50 мобильных фильтровальных систем. Проект осуществляется Немецким обществом международного сотрудничества при финансовой поддержке Представительства ЕС в Украине и правительства Германии", - говорится в сообщении.
- 27 октября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила готовность страны принять участие в восстановлении поврежденной энергетической инфраструктуры Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.61
Покупка 39.61Продажа 40.45
-
EUR
Покупка 38.61Продажа 39.64
- Актуальное
- Важное