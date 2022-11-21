Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства обороны Германии Кристин Ламбрехт.

"Мы предложили Польше поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства – нашими истребителями Eurofighter и системами ПВО Patriot", – сказала она.

Ранее правительство Германии заявило, что предложит Польше дальнейшую помощь в патрулировании воздуха с помощью немецких истребителей Eurofighter после инцидента с падением ракеты. Агентство отмечает, что он вызвал опасения, что война в Украине может перекинуться через границу.

Известно, что после полномасштабного вторжения России в Украину НАТО усилило противовоздушную оборону в Восточной Европе. Более десятка союзников по НАТО во главе с Германией в октябре выступили с инициативой совместной закупки систем противовоздушной и противоракетной обороны для нескольких уровней угроз, включая Patriot.

"Наземные системы ПРО, такие как Raytheon (RTX.N) Patriot, созданы для перехвата летящих ракет. Германия имела 36 таких систем, когда была передовым государством НАТО во время "холодной войны". В настоящее время у Бундесвера всего 12 систем Patriot, две по которым дислоцируются в Словакии", - добавляют в материале.

15 ноября представитель правительства Польши Пётр Мюллер заявил о созыве комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Одновременно в СМИ страны появились новости о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, предположительно из-за падения российских ракет.

Позже МИД Польши заявил о российском происхождении ракеты. Президент Польши Анджей Дуда сказал , что нет никаких признаков, что падение ракеты в Люблинском воеводстве было умышленным нападением на страну.

Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в Восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.

17 ноября глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох подтвердил , что на месте падения ракеты в Пшеводуве работают украинские специалисты.

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